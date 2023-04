Mourinho: “Speriamo di continuare in Europa League. Il ruolo del centravanti può avere diverse espressioni”

José Mourinho ha parlato prima di Torino–Roma. Queste le parole dello Special One.

MOURINHO A DAZN

La partita?

“Speriamo di continuare in Europa League e di continuare ad avere il problema di non aver tempo di lavorare. Non abbiamo giocatori squalificati come la settimana scorsa né infortunati al di là di Karsdorp. Partita molto difficile, ma penso e spero che saremo preparati”.

Perché non c’è un centravanti fisico?

“È un’opzione, lo abbiamo già fatto in qualche partita. Il ruolo del centravanti può avere diverse espressioni, l’importante è che siamo una squadra che sa quello che deve fare”.