Mourinho sorride

Il Tempo (L. Pes) – Un passo alla volta Mourinho recupera i pezzi in vista dell’appuntamento con la storia. In una settimana cruciale per la stagione giallorossa il tecnico portoghese può aumentare, se pur di poco, la rosa delle scelte a sua disposi-zione. Nella mattinata di ieri, infatti, si sono rivisti in gruppo sia Dybala (in campo già sabato contro l’Inter) che Wijnaldum.

L’olandese si era fermato per una lesione al flessore della coscia sinistra nel match di Europa League contro il Feyenoord all’Olimpico dello scorso 20 aprile. Ai box nelle successive quattro gare di campionato (dove la Roma ha raccolto appena due punti contro Atalanta, Milan, Monza e Inter) ora l’ex Liverpool è pronto a tornare in campo. Saranno decisive le prossime ore per capire se Mourinho potrà azzardarlo tra i titolari con il Bayer o dovrà dosare il minutaggio.

Nessun dubbio, al momento, sull’impiego dal primo minuto di Dybala in Europa. La gestione dell’argentino da parte del tecnico portoghese era finalizzata proprio ad averlo nella migliore condizione possibile contro i tedeschi nella doppia semifinale.

La Joya ha saltato Milan e Monza dopo l’infortunio alla caviglia e l’affaticamento all’adduttore, pur andando sempre in panchina, e ha riassaggiato il campo lo scorso sabato nel finale di gara contro i nerazzurri. Ora la Roma si affida a tutto il suo talento per provare a strappare un biglietto per Budapest. Con lui in attacco ci sarà anche Tammy Abraham