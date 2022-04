Comincia il tour de force per la Roma quando ci avviciniamo alla fine della stagione. I giallorossi continuano a prepararsi in vista del prossimo match contro la Sampdoria in programma domenica 3 aprile alle 18. Intanto Mourinho ha voluto condividere un post eloquente con uno scatto della seduta di allenamento a Trigoria, raccolto insieme alla squadra. “Solo le persone speciali appartengono a questa famiglia” questa la didascalia utilizzata segno di un gruppo unito, formato dallo Special One.