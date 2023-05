Mourinho soddisfatto: “Questa partita è un orgoglio per me”

Il Tempo (M. Cirulli) – “Quando Palomino è entrato in quel modo su Dybala sono stati fatti vedere tutti questi replay?”. Così Mourinho ha esordito ai microfoni di DAZN nel post-partita di Bologna-Roma il tecnico portoghese ha fatto riferimento all’intervento del giocatore dell’Atalanta vedendo sullo schermo il fallo di Camara su Lykogiannis.

L’obiettivo principale rimane quindi l’Europa League, a partire dalla gara di giovedì. “Al di là di come finirà in coppa – ha affermato il tecnico – la nostra stagione è fantastica, anche arrivando settimi in campionato. Sono contento perché in questa stagione abbiamo giocato fino al nostro limite”.

Al termine dell’intervista Mourinho ha parlato anche dei suoi ex calciatori diventati allenatori, come Stankovic e Motta: “Per me è emozionante, sono cresciuti come i miei figli. Sicuramente la gente si potrà stancare di me e Ancelotti, ma abbiamo la forza di stare ancora qui”.