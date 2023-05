Mourinho: “Siamo l’unica squadra con una rosa non attrezzata per stare dove sta”

ll Tempo (M. Cirulli) – “Un risultato che visto quello che è successo in campo è giusto”. Così ha analizzato Mourinho il pareggio tra Monza e Roma. Lo Special One ha parlato delle difficoltà: “Quando sei stanco perdi condizione, abbiamo giocato con ragazzi molto stanchi e con difficoltà. Mancini, Pellegrini e Cristante sono al limite, ma giocano con orgoglio, che fa parte del dna della squadra. Oggi avevamo una panchina praticamente inesistente”.

Poi si è scagliato pesantemente su Chiffi: “Giocare con il peggior arbitro che ho trovato in carriera non ha aiutato. non ha influito sul risultato ma non è empatico, dà un rosso a Celik che scivola in una partita già finita. Questo è un limite di questa società, perché ci sono squadre che si impongono“.

Il tecnico ha parlato anche dei numerosi infortuni: “Quando hai una squadra con 30 giocatori simili non ci sono problemi. Siamo l’unica squadra che non ha una rosa per stare dov’è, ma siamo in semifinale di Europa League”.