Mourinho: “Siamo in difficoltà in questo momento. Sarà dura, ma avremo voglia”

Josè Mourinho è stato intervistato ai microfoni di Dazn nel prepartita tra Roma e Milan. Queste le sue parole:

“Qualcuno di voi mi faceva la domanda degli obiettivi a fine stagione e io sono stato sempre tranquillo nel dire che dipende dalla situazione. Una cosa è la nostra squadra al massimo del potenziale e una cosa è quando ha problemi. In questo momento della stagione che si decide molto siamo in difficoltà”.

In casa avete preso gol solo col Sassuolo, come fate a dare continuità anche oggi?

“Vediamo, dobbiamo avere fiducia nei giocatori che giocano ma dobbiamo sapere che in una rosa come la nostra fa la differenza se gioca il giocatore A o B. Abbiamo lavorato e cercato di dare ai ragazzi che giocano più fiducia possibile e il Lavoro di campo per aiutare al massimo e ridurre l’imprevedibilità del gioco. Per dare una base di tranquillità. Sarà dura ma sicuramente avremo la voglia e come dico sempre l’empatia con questo stadio. Cercheremo di fare un buon risultato”.