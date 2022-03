Mourinho: “Siamo entrati in partita soltanto con i cambi, con energia. 2-3 giocatori miei non avevano forza mentale”

José Mourinho, allenatore della Roma, è stato intervistato durante il post-partita di Udinese-Roma 1-1. Queste le sue parole:

MOURINHO A DAZN

Come ha pensato di ribaltarla?

Ho pensato che sarebbe cambiata se avessimo giocato altri 3 minuti. Sapevo che era questo lo stile dell’Udinese. Non avevo sbagliato l’analisi. Siamo entrati nel gioco solo coi cambi, con energia. Ho visto da parte di qualche giocatore di entrare nel ritmo della partita. Anche parlando con mio assistente, mi diceva che non è facile per chi non ha mai fatto competizioni europee. Partita difficile, rimango con la sensazione che se facciamo un gol prima la partita cambia. Però sono 8 partite file in Serie A, 4 vittorie e 4 pareggi. 1 punto a Udine, 1a Sassuolo alla fine non è sconfitta.

Il pressing alto Udinese?

Nella mia squadra c’erano 2-3 giocatori avevano un linguaggio del corpo sbagliato. Non avevano forza mentale. Poi Udinese lo fa in un modo fisico, si gioca pochissimo. 30 minuti di gioco reale, se fossimo arrivati fino a mezzanotte eravamo ancora qui. Sono forti nella gestione dei tempi di gioco.

Udinese arrivava sempre prima nelle seconde palle, anche il ritmo…

La palla era lenta, dava il tempo alla squadra di organizzarsi. Possesso palla senza aggressione, senza intensità. Squadra al massimo delle sue potenzialità contro la nostra che era un po’ in difficoltà. Non possiamo dire questa è importante o questa no, dobbiamo pensare alla prossima. Non è facile giovedì-domenica, con domenica fuori casa. Dobbiamo fare meglio, dobbiamo avere uno spirito diverso. Anche io sono stanco. Qualche giocatore era stanco già da prima.

Zaniolo?

L’ho visto molto bene. Avevo detto ai giocatori che questa squadra fa prendere gialli. Devono essere molto controllari per resistere. Destabilizzano. Emozionalmente è stata bene. Dopo l’Inter avevo paura, quindi penso che Nico non credo abbia giocato libero. Ha fatto bene per questo, non sono dispiaciuto.

Quando è passato 3-4-3 Pellegrini era centrale lo ha convinto?

Mi ha convinto, ma avevo bisogno di creazione bassa. Avevo bisogno di un terzo attaccante, sentivo la mancanza lì davanti. Poi quando ho inserito Veretout e Carles ho rischiato tutto. Pareggiare 1-1 ci dà un punto e da 8 partite di fila senza sconfitta. Sono 4 e 4, non è male.

MOURINHO AI CANALI UFFICIALI DEL CLUB

La partita?

Un punto che è un punto, una sconfitta che non è una sconfitta. 8 risultati positivi in campionato e non sono 7 adesso. Mi aspettavo le difficoltà e lo avevo già detto prima della partita. Una squadra che si preprara una partita in cosi poco tempo a livello di intensità e concentrazioni ci sta una preparazionne diversa e lo abbiamo sentito. Tanti giocatori non sono entrati nella gara, abbiamo fatto cambi e siamo riusciti a dominare per 20 minuti e arrivare a un gol con la sesanzione che se ci fosse statao qualche minuto in più avremmo potuto vincerla.

Stanchezza dovuta alla partita di Conference?

Certo, tu hai visto il campo, il viaggio e tutto quello che abbiamo fatto per cercare di venire qui nel milgior modo possibile. Non ci sono miracoli, ci sono giocatori che hanno bisogno di crescere nel giocare cosi tante partite e mantenere la concentrazione.