Simpatico siparietto tra Gianluca Mancini e José Mourinho dopo il gol del difensore. Il tecnico aveva detto al centrale giallorosso di non salire per il calcio piazzato soltanto che poi è arrivata la rete proprio di Mancini. Questo il post del portoghese sul suo profilo Instagram di quel frangente:

“Quando un giocatore ti chiede di andare in area di rigore per un angolo e tu dici di no ma poi lu va e segna… Puoi solo sorridere“.