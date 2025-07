José Mourinho affronterà nuovamente il Feyenoord, questa volta alla guida del suo Fenerbahce nel terzo turno preliminare di Champions League. Un incrocio dal sapore speciale per lo “Special One”, che da tecnico della Roma ha già eliminato il club olandese due volte in Europa.

Il sorteggio di Nyon ha stabilito che l’andata si giocherà a Rotterdam il 5 o 6 agosto, il ritorno a Istanbul il 12 agosto. In palio l’accesso ai playoff, ultimo ostacolo prima della nuova fase a gironi a 36 squadre.