Mourinho risponde a Shaw: “Spingo i giocatori al limite, ma a volte loro non sono pronti a seguirmi. Cerco di migliorare la mentalità nei club”

José Mourinho risponde a Luke Shaw. Il calciatore inglese, in forza al Manchester United, aveva commentato il suo rapporto con il tecnico portoghese: “La nostra relazione non è stata delle migliori, ha avuto alti e bassi. Tra di noi sono successe molte cose, a volte le ha affrontate nel modo giusto e credo che molte persone sarebbero d’accordo con me al Manchester. Ma il nostro rapporto non è stato dei migliori ed era anche abbastanza semplice constatarlo dall’esterno. Però Mourinho mi ha reso molto più forte mentalmente. E credo che la forza mentale che ho acquisito sia la cosa principale del periodo con lui. Con Solskjaer mi sento parte della squadra, mentre con José a volte non mi sentivo così“. Non si è fatta attendere la replica da parte di Mourinho, queste le sue parole a TalkSport:

“Ho trovato un ragazzo appena dopo un infortunio gravissimo che aveva messo a rischio la sua carriera. Un ragazzo con delle paure e delle cicatrici per quella serata terribile. Io nei club cerco di migliorare la mentalità, far crescere ambizione e responsabilità. Per lui non è stato facile. Io spingo i giocatori al limite e a volte loro non sono pronti a seguirmi in quel tipo di mentalità. Abbiamo avuto anche dei periodi buoni, lui è un calciatore di grande talento. Penso che è uno dei motivi per cui ora sta giocando”.