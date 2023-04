Josè Mourinho ha riabbracciato l’ex portiere nerazzurro Julio Cesar con cui ha condiviso il Triplete. Il brasiliano ieri si trovava allo stadio Olimpico per assistere a Roma-Udinese, immancabile lo scatto con lo Special One a fine partita. Mourinho ha pubblicato la foto nelle storie Instagram con la descrizione “Juliao Goleirao de visita”, ovvero “Giulione portiere in visita”.