Il Tempo – “Sono stato distrutto e attacco per la mia etica ed educazione, ma mi dà un po’ di gioia perché sono stato attaccato da una persona che è stata squalificata per 3 anni per calcioscommesse“. Così Mourinho ha risposto alla dura presa di posizione del presidente dell’Assoallenatori Ulivieri nei suoi confronti. Alimentato una polemica con il referimento alla squalifica per tre anni quando fu coinvolto nello scandalo del 1986 denominato Totonero-bis.