Il Tempo (M. Cirulli) – Mourinho torna a Roma per programmare la prossima stagione. Lo Special One è arrivato a Ciampino nel primo pomeriggio, con un volo diretto da Lisbona, accompagnato da Nuno Santos, suo inseparabile collaboratore.

Sorridente e disponibile con alcuni tifosi presenti che gli hanno immediatamente chiesto un selfie, Mourinho si è concesso anche a qualche commento ai microfoni dei cronisti presenti. Tante le domande sul mercato, tutte fermate sul nascere: “Non mi aspetto niente, sono un uomo di campo, sono solo contento di lavorare. L’appuntamento è lunedì (domani, ndr) a Trigoria alle 8 nonostante il caldo”.

E proprio Mourinho ieri ha tenuto a confermare che tale penalizzazione sarebbe stata ridotta nel caso in cui avesse chiesto scusa pubblicamente, ironizzando anche della sua assenza nelle prime due giornate di campionato: “Non sono rimasto sorpreso dalle motivazioni. Ad agosto invece di stare in panchina starò con l’aria condizionata”.

Confermato infine anche il ritiro in Portogallo, con i giallorossi che, in seguito alla tournée in Corea saltata e la rinuncia al match con il Tottenham, dovrebbero partire il 22 luglio dopo più di una settimana di lavoro a Trigoria: “Sicuramente lì fa meno caldo rispetto a qui”.