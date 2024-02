José Mourinho, dopo essere stato esonerato dalla panchina della Roma, è pronto a tornare nelle vesti di allenatore. Oltre all’interessamento già noto dell’Al Shabab, il Bayern Monaco starebbe pensando all’ex tecnico della Roma in caso di uscita di Thomas Tuchel. A riportarlo è la Bild. I bavaresi si trovano al secondo in classifica in Bundesliga, cinque i punti di ritardo dal Bayern Leverkusen capolista. Mourinho inoltre avrebbe anche iniziato a studiare il tedesco in previsione di un eventuale trasferimento in Germania.