Il Tempo (M. Cirulli) – Dopo un giorno di riposo concesso da Mourinho la Roma torna al centro sportivo Bernardini per il primo allenamento in vista del big match del 23 dicembre contro il Napoli, in programma alle 20.45 allo Stadio Olimpico. Prima della cena di Natale della squadra all’Hilton in zona Monte Mario (assenti i Friedkin), con i tanti invitati accolti dalle parole della Ceo Lina Soulokou: “Sono molto contenta di essere presente questa sera con tutte le anime della famiglia giallorossa”.

La squadra nella mattinata si sono divisi come di consueto in due gruppi, con quelli che sono scesi in campo con il Bologna che hanno svolto lavoro in palestra, mentre gli altri si sono esercitati in campo. Continua a lavorare con il resto dei compagni Kumbulla, che spera almeno di tornare sulla lista dei convocati proprio contro gli Azzurri, come aveva svelato anche lo stesso Mourinho alla vigilia della gara con la Fiorentina: “Se tutto va bene potrà aiutare 10-15 minuti già con il Napoli”. E proprio per l’assenza di Smalling al tecnico tornerebbe utile un centrale in più vista anche la diffida pendente di Mancini.

Il difensore non è stato ammonito contro il Bologna, e quindi con una sanzione potrebbe saltare l’ultimo big match del 2023 contro la Juventus. Sono quattro invece i calciatori segnalati dal Giudice Sportivo: terza ammonizione per Pellegrini e Llorente, con il numero sette che pagherà anche 1.500 euro di multa – sanzione aggravata in quanto capitano. É arrivata anche la seconda sezione per Bove, mentre Paredes sconta la settima ammonizione. Il club sarà inoltre costretta a pagare 3.000 euro per “avere suoi sostenitori – scrive Mastrandrea – nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni fumogeni”.

Da una trasferta all’altra, ieri il Milan ha annunciato l’inizio della vendita dei biglietti per la ventesima giornata di Serie A, che vedrà i rossoneri affrontare proprio la Roma a San Siro, con data e orario che verranno svelati proprio oggi. Ai supporter del club capitolino spetta il Terzo Anello Verde – già preso d’assalto sui portali di ticketing online – al costo di 34 euro.