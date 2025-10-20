José Mourinho è stato tra i protagonisti dell’edizione 2025 del prestigioso Premio Internazionale Eccellenza Mediterraneo, riconoscimento che celebra figure di spicco per il loro contributo allo sviluppo culturale, sportivo e umano nell’area mediterranea. L’evento, promosso dall’Associazione Giornalisti del Mediterraneo con il patrocinio del CONI, ha visto il tecnico portoghese ricevere un tributo speciale per il suo percorso nel mondo del calcio e per il forte legame instaurato con la città di Roma e i suoi tifosi. La notizia, diffusa ufficialmente dal Premio Euro Mediterraneo.

Lo Special One in occasione della cerimonia ha rilasciati le seguenti dichiarazioni:

“Non credo di meritare questo premio, ma è sempre motivo d’orgoglio riceverlo. Ringrazio di cuore per il riconoscimento, tutto ciò che rappresenta il legame tra me e Roma e i romanisti, in quei due anni e mezzo meravigliosi della mia vita e della mia carriera resteranno sempre motivo d’orgoglio”.

Mourinho, oggi alla guida del Benfica, ha voluto sottolineare quanto il periodo vissuto nella Capitale abbia segnato profondamente la sua carriera e la sua dimensione personale. Il suo messaggio, trasmesso in video durante la cerimonia, ha emozionato i presenti e ha riacceso l’affetto dei tifosi romanisti, che continuano a ricordare con gratitudine il suo contributo alla squadra giallorossa. Il riconoscimento conferma ancora una volta l’impatto umano e professionale che Mourinho ha avuto nel panorama calcistico italiano e mediterraneo, lasciando un segno indelebile nella storia recente della Roma.