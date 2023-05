Mourinho: “Voglio vincere la finale. Dybala sta male, non sono ottimista. Champions? Non vendo fumo”

Con la penalizzazione della Juve ha la sensazione di aver lasciato qualcosa dietro? Per me è uno scherzo, perché sapere questa cosa con due partite per giocare, per noi o per tutti, anche per la Juve, questa situazione di punti fuori o dentro. Se mi dicono questo prima di Monza o Bologna, con più campionato da giocare il nostro approccio sarebbe stato diverso. Però senza sapere che la Juve prendeva i punti ,la nostra migliore situazione sarebbe stata mettere tutto sulla Uefa, come fatto. Aldilà di sentire per Allegri e per i giocatori che sono professionisti e gli hanno guadagnato sul campo, mi spiace per loro ovviamente. Però penso che al livello del campionato, la verità del campionato è che cambia qualcosa.

Ha compromesso il campionato?

Secondo me sì, preferisco dire che mi spiace per i professionisti che hanno lavorato come me e che hanno fatto punti sul campo. Ora pagano dirigenti o società, però mi spiace per i miei colleghi di calcio.

Come sta Dybala?

Male.

Ottimista?

No.

La condizione degli altri?

Smalling ha giocato 90’, El Shaarawy 90’. Gini tanti minuti, non sono sicuro se Mady è un infortunio o stanchezza. Celik sta benino nel recuperare, vediamo Spinazzola.