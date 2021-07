Mourinho pesca rinforzi in Premier

Il Tempo (E. Zotti) – Un mercato in stile Premier League. E’ uno dei primi effetti dell’arrivo di Mourinho nella Capitale, che per rinforzare la sua Roma sta guardando soprattutto in Inghilterra: Rui Patricio e Xhaka sono ormai obiettivi dichiarati – il portoghese è ad un passo – ma lo Special One continua a valutare diversi giocatori che arriverebbero dalla Premier. Oltre ad un portiere e a un centrocampista la priorità è trovare un terzino sinistro che possa sostituire Spinazzola durante la prima parte di stagione. Alioski è stato proposto a Tiago Pinto ed è un profilo che il club sta seriamente prendendo in considerazione, ma tra i giocatori che il general manager sta valutando ci sono anche Van Aanholt (svincolato dal Crystal Palace) e Wendell, che non gioca in Inghilterra ma piace alla Roma. Il brasiliano classe ’93 ha ancora un anno di contratto con il Bayer Leverkusen e potrebbe rappresentare un’ottima soluzione low cost. Più difficile invece arrivare a Dimarco: ieri Inzaghi ha dichiarato apertamente di voler puntare sull’ex Verona. Ma i giallorossi guardano in Premier anche per le operazioni in uscita: se il club dovesse ricevere un’offerta per Smalling non è escluso che il centrale possa far ritorno in patria. Uno dei nomi da tenere d’occhio in caso di partenza dell’inglese è quello di Eric Bailly del Manchester United, acquistato dai Red Devils nel 2016 proprio su indicazione di Mourinho.