Mourinho: “Partita bruttissima, così non va”

Il Tempo (E. Zotti) – Il rammarico per l’occasione sprecata è tanto. Il pareggio con la Sampdoria rende più amaro il Natale di José Mourinho. “È stata una gara bruttissima – spiega l’allenatore nel post partita – la squadra che voleva vincere non ha giocato bene per niente. Chi non voleva vincere ha fatto la sua gara e sono stati premiati con un punto. La Samp ha fatto possesso nella sua metà campo, hanno abbassato tanti giocatori in fase di costruzione senza creare pericoli.Ci sono delle caratteristiche che non bisogna mai perdere, l’ho detto alla squadra. Contro l’Atalanta siamo stati coraggiosi e abbiamo giocato veloce, all’Olimpico non ho visto questo tipo di atteggiamento. Magari un po’ di stanchezza è normale, non voglio essere troppo critico con i miei, ma non mi è piaciuta la prestazione”.

Ora a tenere in ansia lo Special One sono soprattutto le condizioni di Abraham, uscito a 2′ dall’inizio della ripresa in seguito ad una forte contusione alla caviglia destra rimediata nel primo tempo dopo uno scontro con Colley: “Tammy ha un problema alla caviglia. Alla fine non riusciva a camminare e ho visto soltanto il sangue. Non credo sia una situazione grave ma adesso non sta bene“.

L’inglese verrà sottoposto ad accertamenti nelle prossime ore, la speranza è quella di riaverlo a disposizione il 30 dicembre per la ripresa degli allenamenti. Lo stesso discorso vale per Pellegrini: “Se tutto va bene e non succede niente penso che quando rientreremo l’unico indisponibile sarà Spinazzola. In questo modo avremo più opzioni”.