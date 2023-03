Mourinho: “Ogni minuto che passava eravamo più tranquilli. L’Anoeta ha sentito che fosse difficile per loro” – VIDEO

José Mourinho ha commentato ai canali ufficiali della Roma la qualificazione ai quarti di finale. Dopo la vittoria ottenuta all’Olimpico, ieri i giallorossi hanno pareggiato (0-0) in casa della Real Sociedad. Oggi dalle 13 i sorteggi. Di seguito le parole dello Special One:

Sulla gara.

Volevamo entrare forte, abbassare la tensione dello stadio. Come? Segnando o dimostrando tranquillità e controllo della partita. Abbiamo fatto questo. Non abbiamo segnato purtroppo. Abbiamo avuto una grandissima opportunità con Paulo, poi il gol annullato di Smalling. Lo stadio ha sentito che fosse difficile per loro. Ogni minuto che passava la squadra era più tranquilla. Sforzo tremendo dei ragazzi. Grande prestazione collettiva ed individuale. Molto felice, anche per i romanisti che hanno viaggiato fin qui. Stadio bellissimo, penso sia stata una bella serata europea.

Non abbiamo segnato, però non abbiamo subito gol.

Siamo una squadra che quando è concentrata e difende da squadra non siamo facili per gli avversari. Oggi concentrazione totale, spirito collettivo di tutti. Ognuno partecipava con i suoi compiti. Davvero una grande prestazione dei ragazzi.