Mourinho: “Non siamo attrezzati per stare in Champions League. Chiffi peggiore arbitro della mia carriera”

Josè Mourinho ha parlato nel post partita della sfida contro il Monza. Queste le sue parole ai microfoni di Dazn:

Difficile stasera fare di più o no?

“L’attenzione è una condizione dirette con la tua condizione fisica e mentale. Abbiamo giocatori che hanno dato tutto anche stando al limite delle forze. Sono tante le difficoltà, gente che gioca ma non ha ancora le qualità per giocare a questo livello. Panchina inesistente sapevamo che era difficile ma i ragazzi hanno fatto il massimo. Risultato adatto alla partita. Giocare con il peggior arbitro trovato nella mia carriera è dura e ne ho visti tanti. Non penso abbiamo influenzato il risultato, ma è stato terribile. Dare un rosso al 96’. Non abbiamo poi la forza come società di dire questo arbitro non lo vogliamo, la Roma deve crescere anche sotto questo livello come società. Io volevo stare con i ragazzi in campo avevo una voglia tremenda di prendere il rosso, ma santo devo stare con i miei ragazzi”.

Infortuni muscolari ?

“Facile quando hai una squadra con i giocatori sempre uguali, i nostri non posso alternarsi. Noi non siamo una squadra che è stata eliminata da una competizione europea giocando male, non giochiamo una partita a settimana. Siamo una squadra che in campionato lotta per i posti alti e lottiamo anche in Europa. Non abbiamo la rosa adatta per giocare a questo ritmo. Basta vedere quante partite hanno giocato Smalling o El Shaarawy quest’anno, è un accumulo di stanchezza. È un orgoglio tremendo lavorare con questi ragazzi qui è sarò con loro fino alla fine di questa stagione”.