Mourinho non risponde alle provocazioni della giornalista: “Serata non Special? Non capisco” – VIDEO

Al termine del match di Europa League tra la sua Roma ed il Salisburgo, José Mourinho, ha dribblato l’inviata del Daily, che chiede al tecnico: “Siamo qui con lo Special One, ma questa serata non è stata cosi ‘speciale’, perché?”. Il tecnico portoghese prima non risponde, poi dice di non comprendere la domanda. Al continuo scherno va via senza lasciare altre dichiarazioni. Il tabloid britannico ricorda anche lo screzio passato tra Mourinho e Jaissle dopo un incontro di Champions League tra il Manchester United ed il Porto, con scherno del tecnico degli austriaci alla corsa champions di Mou.