Mourinho: “Non rimprovero nulla, partita decisa dagli episodi. Sabato se devo gioco io”

Josè Mourinho ha parlato nel post partita di Atalanta-Roma ai microfoni di Dazn. Queste le sue parole:

Una Roma meno brillante del solito, la palla guardava un po’ più piano.

Non sono d’accordo, abbiamo fatto un’ottima partita. Gli episodi decidono il risultato è non si possono togliere. Nel primo tempo abbiamo controllato la partita, ma il primo gol è un episodio. Tammy deve prendere un fallo e non l’ha preso, abbiamo guardato solo la palla e Pasalic ha fatto gol. Avevamo dei giocatori stanchi e questo si vedeva. Di nuovo un episodio decide la partita ma io sono contento dei miei giocatori, se sabato devo giocare io nessun problema. Questa è una squadra unita, sono sicuro che i tifosi sono orgogliosi compreso Francesco. Abbiamo finito la partita in 9, per me è difficile essere critico nei confronti di una squadra che gioca con i suoi limiti. Come atteggiamento e squadra, la gente che era in panchina e di solito non gioca, sono super soddisfatto.

State pagando gli infortuni o è anche un po’ di sfortuna.

I pali sono motivo di creazione. Gli infortuni fanno parte delle partite, oggi abbiamo cercato di proteggere le persone che evidenziavano più stanchezza dalla partita di giovedì come Paulo e Matic. Bove e Solbakken hanno fatto una partita molto positiva, quando avevamo tutto dentro abbiamo preso il terzo gol.

È preoccupato per la partita di sabato

Per alcuni è un piccolo problema per noi è un grandissimo problema non avere Smalling. Diego che si stava adattando bene si è fatto male. Magari una sconfitta contro il Feyenoord poteva essere una soluzione per lottare fino alla fine.

Totti: Sono ancora più fiducioso che con lei al timone possiamo arrivare il più lontano possibile, noi tifosi siamo sempre qui dientro per invitarvi.