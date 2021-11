Mourinho: “Non possiamo dire che domani è decisiva. La situazione è buona. All’andata abbiamo sbagliato tutti” – VIDEO

Pagine Romaniste – José Mourinho, allenatore della Roma, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Bodo. Queste le sue parole:

C’è da cancellare l’andata e vincere. C’è da tenere alta la tensione anche per Venezia…

Abbiamo 6 punti, siamo in una buona situazione… se dimentichiamo il risultato di Bodo. 6 punti con due partite da giocare in casa, la situazione è buona. Non possiamo dire che domani è decisiva. Vogliamo arrivare primi nel girone e vincere domani.

Che strategia c’è da parte dell’allenatore. Si dà una chance a chi ha fallito in Norvegia?

Abbiamo sbagliato tutti. Non voglio dire che ha sbagliato questo e l’altro. Abbiamo perso come squadra e domani vogliamo vincere come squadra. Ovviamente domani non giocherà la stessa squadra. Ho avuto paura di tutto, del campo, della stanchezza etc. Ho sbagliato io, abbiamo sbagliato tutti.

Abraham è il grande colpo di mercato. E’ un problema di squadra o di adattamento?

Siamo sempre noi. Viene da una cultura calcistica diversa, cultura arbitrale, anche sociale. Non è mai facile. Ha iniziato abbastanza bene, ha creato un impatto positivo. Adesso vive un momento non speciale. E’ un grande giocatore e abbiamo fiducia in lui. Non c’è nessun problema, giocherà meglio, segnerà.

Rispetto alle altre piazze dove ha allenato ha riscontrato differenza tra arbitraggi e sanzioni?

Non parlo di arbitraggi e non parlo di Serie A.

Modulo diverso con Cagliari e Milan nel secondo tempo, è una soluzione?

Non parlo di quello che abbiamo fatto in Serie A.

Zaniolo è tornato ad essere un punto fermo. Valutazione?

Due anni dopo gli infortuni non è facile. Contro la Juventus si è sentito un po’ di paura di un giocatore che ha sofferto tanto. E’ normale avere queste paure e solo il tempo aiuta a dimenticare. Fisicamente sta bene, sta fortissimo. Ci sono dei dettagli tattici da migliorare, da imparare ed è normale. Professionista che lavora a cui piace lavorare. Sono soddisfatto.

Il calcio italiano è migliorato anche all’estero? Pensiamo al razzismo…

E’ un campionato dove si gioca molto bene. Le squadre hanno qualità, i giocatori anche, gli allenatori hanno qualità. Si preoccupano non solo del risultato ma anche del gioco, cercando di farlo bene. In questo senso sono veramente soddisfatto di essere qui.

Si fida ancora come questa estate di Shomurodov?

Di tutti, però ci sono dei momenti dove i giocatori non stanno nel milgior momento, specialmente al livello di fiducia. Felix è un giocatore che domani non sarà in lista, però ha qualità che noi non abbiamo. Cerca movimenti che noi non facciamo tanto. Siamo una squadra con tanti giocatori che vogliono la palla tra i piedi. E’ lontanissimo da un giocatore fatto, è lontano dall’essere titolare in una squadra come la Roma. Ha un profilo che merita di essere lavorato e di avere opportunità di giocare in prima squadra. E’ molto buono allenarsi con noi. Fiducia per Mayoral e Shomurodov non cambia. Ho fiducia.