Mourinho nelle vesti di imperatore di Roma: il murale comparso a Lisbona – VIDEO E FOTO

Josè Mourinho nelle vesti di imperatore romano: è questo il murale apparso per le strade di Lisbona. Nella zona di Mouraria Intendente de São Cristóvão, l’artista di strada Tvboy ha realizzato una raffigurazione dello Special One con la classica tenuta da imperatore condivisa poi su Instagram. Il tecnico portoghese è disegnato con la toga, tunica dell’epoca romana, con l’armatura e la corona radiata tipica dell’alta carica. Presente anche lo stemma della Roma tenuto da Mourinho. “Ave Cesar morituri te salutant“, recita la didascalia: il richiamo forte alla frase in latino che i gladiatori indirizzavano all’imperatore prima dell’inizio dei giochi.