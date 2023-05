Mourinho: “Nel primo gol Lukaku è in fuorigioco. L’Inter davanti alla porta non ha sbagliato, noi sì. Giovedì ci aspettiamo di nuovo questo stadio fantastico” – VIDEO

José Mourinho ha parlato ai canali ufficiali del club. Lo Special One ha commentato la gara con l’Inter (0-2 per i nerazzurri) e della semifinale d’andata di Europa League di giovedì (ore 21) contro il Bayer Leverkusen. Di seguito le parole di Mou:

Sulla gara.

Non posso essere più orgoglioso di questi ragazzi, mi dà anche emozione. Gente stanca, infortunata, chi gioca con fratture intercostali, chi gioca con una sola gamba, gente in panchina senza gambe, bambini che non hanno mai giocato in prima squadra con noi. In tutto questo giochiamo contro una squadra che ha due squadre, una in campo ed una in panchina, e non sei stato inferiore, anzi. Questo è un orgoglio enorme. Ovviamente arriviamo sempre al pragmatismo dei numeri: loro davanti alla porta non hanno sbagliato, noi sì. Hanno difeso con tutti, noi abbiamo sbagliato un paio di situazioni. Il primo gol è fuorigioco: la posizione di Lukaku, l’interferenza con Rui Patricio. Parlando con arbitri e Var non c’è dubbio. Dopo c’è stata la reazione, poi un errore nostro. Mi rifiuto di dire che è stato un errore individuale, dico che è stato un errore nostro, e loro hanno fatto il secondo gol. Il modo in cui la partita finisce significa tanto. Primo perché i ragazzi sono andati fino all’ultimo secondo, qualcuno anche nel limite delle sue forze. La risposta del pubblico ti emoziona. Questo non mi sembra che è successo nella storia della Roma: lo stadio pieno, questo tipo di reazioni dopo una sconfitta sono merito dei ragazzi. Sono orgoglioso dei miei ragazzi, giovedì c’è un’altra partita da giocare, con i tifosi, con i bambini, con giocatori senza una gamba andremo lì. Giovedì ci aspettiamo di nuovo questo stadio fantastico.