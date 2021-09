Mourinho mira il sette

Il Tempo (A.Austini) – Nessuna voglia di fermarsi. Mourinho chiede il massimo alla sua Roma, sin qui perfetta nei risultati e chiamata oggi a sbancare il Bentegodi contro il Verona. Classica partita-trappola, ma pure un’occasione per ribadire le ambizioni di alta classifica. Mourinho vuole di più dalla sua Roma: “Sarebbe facile dire che contro il CSKA Sofia siamo stati perfetti. In realtà possiamo fare meglio, non nel risultato ma nella qualità del gioco e nella fase difensiva. A inizio partita e ad inizio secondo tempo loro hanno avuto momento di controllo“.

Le porte restano chiuse ai fuori rosa, nonostante non si abbondi di terzini affidabili, ma Mourinho racconta che: “Non penso a nessun reintegro per Santon e gli altri. Tripi può essere aggregato alla squadra, è intelligente, èuò giocare in più posizioni e ha un cuore romanista“.