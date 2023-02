Mourinho: “Mi aspetto l’atteggiamento delle ultime partite. I tifosi danno una marcia in più” – VIDEO

José Mourinho a poche ore dalla gara in trasferta contro il Salisburgo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della società. La clip è stata caricata sul profilo Twitter ufficiale della Roma. Di seguito le dichiarazioni:

“Il Salisburgo è una squadra da Champions. Se guardi sono tutti giovani, ma in tanti hanno 14-16 presenze in Champions. Una squadra piena di qualità, se vuoi sapere dove sono giovani di qualità devi guardare questa squadra”

Importante sarà l’atteggiamento …

“Mi aspetto sempre l’atteggiamento delle ultime partite. Quando ci sono state partite con un atteggiamento non top per me è sempre stata una sorpresa, perché quello che mi aspetto da loro è esattamente questo atteggiamento. Possiamo avere i nostri limiti, ma la mentalità è quasi sempre molto positiva. Sappiamo le difficoltà della partita, ma anche che a Salisburgo è solo il primo tempo e c’è anche un secondo in casa. Però l’atteggiamento è fondamentale”

Stavolta ci saranno i tifosi…

“Ci manca questa spinta. Abbiamo già fatto tre partite di Serie A fuori casa senza di loro e non è ovviamente lo stesso. In Europa siamo abituati ad averli con noi, anche nel momento più brutto a Bodo c’erano. E in tutte le cose che abbiamo fatto per vincere la Conference e arrivare a questo punto dell’Europa League ci sono sempre stati, ovviamente questo ci fa piacere”.