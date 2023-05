Mourinho: “Magari Dybala può aiutarci 10 minuti, Wijnaldum non può entrare”

José Mourinho ha parlato prima di Roma–Inter. Di seguito le parole dello Special One.

MOURINHO A DAZN

Su cosa ha lavorato in questi giorni? Qualche certezza in più?

È quello che ti ho detto mercoledì. Abbiamo perso Celik con quel rosso, abbiamo recuperato Matic dalla squalifica. Belotti farà uno sforzo per darci una mano importante. Magari in una situazione con così limiti, che la partita si sente che stia lì nei limiti, magari Paulo ci può aiutare 10 minuti.

Wijnaldum non può entrare?

No. Wijnaldum, Smalling, El Shaarawy stanno in panchina perché vogliamo essere insieme. Però nessuna possibilità.

È ancora speciale affrontare l’Inter?

No, io lavoro molto sulla mia testa in questo senso. Dopo, al di là di quello che si possa sentire per una squadra, io sono nato figlio di giocatore, sono cresciuto figlio di allenatore e sono invecchiato allenatore. Mentalità ultra professionista. In questo momento giocare contro l’Inter o giocare contro un’altra squadra non fa differenza, io penso solo alla Roma.