Lo Special One, dopo la vittoria casalinga per 3-0 sullo Sheriff, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le dichiarazioni di Mourinho:

Le lacrime di Pisilli la commuovono?

“Si ma qui rispetto ad altre società è incredibile falli giocare con la Prima squadra. Per Pisilli non era un esercito ma era il primo gol sotto la Curva Sud, in Europa League. Per lui è una grande gioia e per non piangere anch’io sono dovuto scappare”.

Un bilancio su questa prima fase europea?

“Il bilancio è che per colpa nostra finiamo secondi. Abbiamo fatto una sola partita orribile, quella di Praga, che ha deciso la situazione del primo e del secondo. In casa tre partite e tre vittoria confortevoli e fuori casa abbiamo vinto la prima e non possiamo andare a Praga e fare quella partita lì. Paghiamo per colpa nostra e questo pagare significa giocare due partite in più per una rosa che non ha bisogno di due partite in più anzi ne ha bisogno in meno. Ora andiamo a giocare due partite in più contro una squadra importante di Champions anche se neanche loro saranno felici”.

Non ci sono squadre proprio lontane dalla Roma?

“Guarda il Benfica l’anno scorso era ai quarti di finale e non nascondo che per loro è una grande frustrazione scendere in Europa League perché sono una squadra fatta per arrivare più lontana. Le altre squadre quando vedi Feyenoord, Lens e Galatasaray tu capisci che sono squadre con condizione per continuare in Champions e quindi per loro arrivare in Europa League diventa una responsabilità. Non c’è il PSG che ci poteva stare o Manchester, ma ci sono squadre ottime. Spero non succeda come l’anno scorso che abbiamo vinto contro Salisburgo, Real Sociedad e Feyenoord e sembrava che noi avevamo vinto contro squadre delle isole Faroe”.

Che tipo di mercato si aspetta per la difesa?

“Mi aspetto un giocatore che è possibile per noi farlo. Perché per noi è difficile. I proprietari vogliono, Tiago vuole, io voglio e i calciatori vogliono e che siamo tutti insieme. Ovviamente non possiamo prendere un giocatore fantastico di una squadra di top per colpa del FFP che ci limita molto. E quindi quando la gente dice cose che non sono vere e che abbiamo responsabilità e dobbiamo arrivare lì o di là, serve maggiore rispetto”.

Con chi ce l’ha?

“Tutti”.

Con due difensori e un Dybala sempre a posto la Roma se la può giocare con tutti in Europa e arrivare quarta?

“Con tutti bene 100%. Senza nessun tipo di dubbio. Purtroppo avremo e abbiamo dei problemi. Però noi andiamo con tutti e ho deciso di non piangere e di andare con coraggio. Adesso c’è il Bologna senza Dybala e Lukaku ma noi andiamo lì con tutto ciò che abbiamo”.