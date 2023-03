Mourinho: “Lazio? Non c’è un’altra coppa per loro”

Il Tempo (L. Pes) – José Mourinho trascina la Roma ai quarti di finale di Europa League grazie allo 0-0 maturato nella gara di ritorno sul campo della Real Sociedad. “Partivamo 2-0 e la squadra di casa ha rischiato tutto per cambiare la storia, hanno fatto molto bene con il pubblico, tifoseria fantastica e grande stadio. I ragazzi hanno avuto tutto, hanno avuto l’ambizione iniziale di fare un gol, i primi 15-20 minuti ci si aspettava dominio forte loro ma è stato l’opposto, una palla che non ho visto ancora ma mi è sembrato impossibile che non sia entrata, quella dell’occasione di Dybala. Abbiamo avuto fiducia, poi ci siamo difesi molto bene e abbiamo cercato il contropiede. Ogni minuto che passava eravamo vicini all’obiettivo”.

Poi i complimenti ai ragazzi per la prestazione e il sacrificio: “Il lavoro è dei ragazzi, io do un piccolo contributo. Sono loro come gruppo che lavorano, abbiamo avuto delle difficoltà con l’indisposizione di Matic, poi Wijnaldum non gioca per sei mesi e gioca 90′ in tre giorni, però do credito totale ai ragazzi. Torniamo a Roma stanchi ma felici e orgogliosi”.

Non manca una frecciata finale alla Lazio in vista del derby, con i biancocelesti unica italiana eliminata in queste settimane europee: “Per loro non c’è un’altra competizione europea, giusto?”.