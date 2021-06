Mourinho lascia Londra e vola in Portogallo: nel motivo c’entra la Roma

corrieredellosport.it (J.Aliprandi) – Tra un paio di settimane comincerà l’avventura di Mourinho alla Roma. Sbarcherà nella Capitale ad inizio luglio e lo farà senza essere costretto a giorni di isolamento. Il motivo è semplice: ha lasciato giorni fa la sua casa a Londra per trasferirsi invece in Portogallo dove non ci sono restrizioni dovute alla variante Delta.

Comunque, dopo il suo sbarco a Ciampino, verrà sottoposto a tutti i controlli del caso. Sta anche cercando casa a Roma. Vuole vivere la città godersi la capitale e per questo ha fatto visionare un grande appartamento alla Farnesina (nello stesso comprensorio di Paolo Bonolis) e alcune ville a Roma nord e a Monteverde.