Mourinho lascia i Parioli. Lo Special One si avvicinerà a Trigoria

Josè Mourinho cambierà casa, non vivrà più nella proprietà di Aquilani. Il portoghese dopo il primo anno e mezzo a Roma, si avvicinerà a Trigoria. Il quotidiano Il Foglio ha contattato il club per alcune delucidazioni, questa la risposta della società: “Sono in corso valutazioni da parte del mister, non c’è alcun nesso con il suo futuro prossimo. Ora ha una casa enorme che non vive: è normale che ne cerchi una più vicina a Trigoria”. I tifosi giallorossi possono stare tranquilli, il futuro dello Special One al momento è a Roma.