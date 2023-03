Mourinho: “La Roma non ha paura di nulla”

Corriere della Sera (G. Piacentini) – La gara di ritorno tra la Real Sociedad e la Roma a San Sebastian (ore 21, diretta tv su Sky e Dazn) è cominciata con un giorno d’anticipo: una sfida psicologica tra i due allenatori. “Imanol Alguacil sta caricando l’ambiente e i suoi giocatori, ma è rispettoso nei nostri confronti. E un bravo allenatore – spiega Mourinho– anche nel modo di comunicare. Questa è la sua strategia, noi abbiamo la nostra e siamo fiduciosi”. Il clima sarà comunque caldo. “Quando giochiamo in casa, l’Olimpico ci dà quasi sempre la tempesta perfetta. L’atmosfera può influire ma alla fine è sempre il campo che parla, l’atmosfera caricherà anche noi. Lo stadio è bellissimo, il campo è stupendo, l’arbitro d’élite, noi siamo i detentori della Conference League e siamo felici di trovare la tempesta nello stadio”.

Pellegrini punta tutto sulla forza del gruppo. ”Non mi piace nascondermi, anch’io non sono soddisfatto del mio rendimento, posso e devo fare meglio. Le responsabilità non sono mai state un problema, ho sempre dato il 120% e messo la squadra davanti a tutto. Sono orgoglioso del gruppo e di essere il loro capitano, la stagione non è finita. Dybala? Non può essere un problema tattico giocare con lui, ma solo un valore aggiunto”.