Josè Mourinho torna a parlare della Roma e lo fa con parole destinate a far vibrare il cuore di molti tifosi giallorossi. In un’intervista a Futebol Total, l’ex tecnico ha ripercorso le tappe più significative della sua carriera, inserendo l’esperienza capitolina tra quelle più emozionanti e gratificanti. Le sue parole:

“Penso che il mio Porto resti nella storia. Il mio Chelsea, tra il 2004 e il 2006, è stato la squadra più forte della Premier. L’Arsenal fu invincibile per una stagione, noi lo siamo stati per due. L’Inter? Ha vinto tutto. Ma la Roma… per me è stata un piacere immenso. Non voglio mancare di rispetto ai miei ragazzi parlando di frittate senza uova, ma vincere la Conference League e centrare due finali europee consecutive, con tutti i nostri problemi, i paletti del Fair Play Finanziario e senza possibilità di fare mercato… beh, la Roma è uno dei lavori più belli della mia carriera. Sono riuscito a unire un club che non era unito, a riportare sugli spalti tanti tifosi che se n’erano andati, a trasformare lo stadio in un sold-out continuo. Quello che ho vissuto lì è stato qualcosa di speciale, un’esperienza che porterò sempre con me.”