Mourinho: “La mia sensazione dopo 5′ era che avremmo vinto la partita. Tre punti meritati”

José Mourinho, tecnico della Roma, ha parlato al termine della vittoria per 2-0 ottenuta contro il Napoli. Queste le sue parole a Dazn:

Oggi servivano tanto questi tre punti?

Buon Natale a tutti. Ciro (Ferrara, ndr) sa che l’ultima partita prima di Natale cambia un po’ il nostro Natale. Abbiamo parlato di questo prima della partita: del nostro Natale e di quello dei romanisti. Siamo vicino a dove vogliamo stare anche con difficoltà e grande accumulo di partite di livello altissimo in questo periodo. La mia sensazione era che, già dopo 5 minuti, avremmo vinto la partita. La Roma ha giocato bene 11 contro 11 avendo anche due palle gol incredibili e controllando sempre il match contro una squadra molto superiore dal punto di vista tecnico. Ovviamente con loro in 10 abbiamo avuto un vantaggio che abbiamo sfruttato bene anche con i cambi. Vittoria meritata per i ragazzi.

