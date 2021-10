Mourinho: “Io ho deciso di giocare con questa squadra. La responsabilità è mia”

José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato al termine del match con il Bodø/Glimt. Queste le sue parole:

MOURINHO A SKY SPORT

Sconfitta inaccettabile…

Io ho deciso di giocare con questa squadra. La responsabilità è mia. L’ho fatto con buone intenzioni per dare opportunità a chi lavora tanto e per fare turnover in un campo artificiale e col freddo. Ho deciso di far riposare tanti. Dopo abbiamo perso contro una squadra con più qualità. Semplice. La loro squadra rispetto a quella nostra che ha iniziato la gara è più forte.

E’ solo una questione tecnica?

Se potessi giocare sempre con gli stessi lo farei. E’ rischioso perché abbiamo una grande differenza di qualità tra i due gruppi di calciatori. Ho deciso in una fase a girone con sei partite di fare questi cambi. Conoscevo i limiti, non è per me niente di nuovo, ma mi aspettavo una risposta migliore. Scelta mia, responsabilità mia.

Sconfitta che lascia ferite?

Ogni sconfitta ne lascia. Ho già parlato con i calciatori e sono stato onesto. Lo sono stato con loro, con voi non lo posso essere. Lo posso fare nell’intimità di una famiglia. Non ho mai nascosto e lo sapevo che siamo una squadra con grandi limiti. Una cosa sono i nostri 13 giocatori, una cosa gli altri. La cosa positiva è che oggi nessuno mi chiederà perché giocano sempre gli stessi.

Domenica non si può più sbagliare…

Non si può mai sbagliare e si può sbagliare sempre. Questo è il calcio. La nostra squadra principale sta giocando bene, meritava più punti ma gioca sempre bene e ha mentalità. Domenica andremo con questa mentalità. Con un peso di una sconfitta storica. Il problema non è quello che penso io, la prima volta per me di subire 6 gol. E’ un problema per i ragazzi.

Se le chiedesse la società delle spiegazioni, lei che darebbe loro?

La spiegazione normale. Con qualche cosa già detta in privato già prima del 6-1. Non è questa gara che mi fa dire già cose dette internamente mai dette in pubblico. Continuerò in modo più privato senza esternare le nostre questioni interne.