Mourinho incontra Martina Navratilova: “Grazie per avermi fatto sentire speciale” – FOTO

Mourinho ha passato la domenica al Foro Italico per gli Internazionali BNL d’Italia. L’allenatore della Roma da sempre grande appassionato di tennis, ha incontrato due ex numeri 1 del Tennis Mondiale: Martina Navratilova e Boris Becker. Lo Special One rende omaggio a questo magnifico incontro, pubblicando alcune foto sul suo profilo Instagram.

“Una fantastica domenica. Congratulazioni a Medvedev, mentre Rune è atteso da un grande futuro. È stato bello incontrare di nuovo Boris Becker e condividere con lui alcune idee di coaching. Non potevo credere quando la leggenda Martina Navratilova mi ha detto ‘Se fossi stata una giocatrice di calcio mi sarebbe piaciuto essere allenata da te’. Non sapevo nemmeno che mi conoscessi!!!!! Grazie mille Martina per avermi fatto sentire speciale. Godetevi la vita, Boris e Martina, noi appassionati di tennis vi ameremo sempre”.