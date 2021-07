Mourinho in attesa. Spinazzola da sostituire: c’è Emerson

Il Messaggero (S.Carina) – La Roma riparte e trova Mourinho in una forma invidiabile: “Spinazzola? E’ una perdita terribile per Mancini, ma immaginato quanto lo sia per me che non lo avrò per circa sei mesi. Emerson adesso lo sostituirà. E’ un buon giocatore, d’esperienza ma Spinazzola è davvero incredibile“. Quando parla non lo fa mai a caso. In tre giorni ha lanciato due input alla società. Il primo sui rinforzi/regali e ieri è arrivato il secondo. Il tecnico attende un reale cambio di Spinazzola, non una soluzione tampone che poi possa accomodarsi in panchina.

La ricostruzione del tendine d’Achille è delicata e i tempi del rientro possono variare. Con queste premesse la rosa si restringe. Emerson e Marcos Alonso sono le prime scelte, Dimarco arriva subito dopo anche se è più semplice da prendere. Questo perchè per lo spagnolo il Chelsea chiede 25 milioni e porta in dote 6 milioni di euro di ingaggio. Più accessibile Emerson che guadagna 3 milioni. Anche qui la valutazione è importante: 20 milioni. Con un solo anno di contratto rimanente la valutazione, però, è destinata a scendere. C’è da battere la concorrenza del Napoli.