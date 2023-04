Mourinho: “Il turnover ha pagato. Spero di riavere Dybala giovedì”

La Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) – Notte di stelle. Abraham ritrova il gol, Dybala si prepara per giovedì postando cuori con un +3 e Pellegrini, ritrovata la rete in azione dopo 560 giorni, riabbraccia virtualmente il popolo giallorosso dopo le critiche. “Abbiamo cambiato diversi giocatori e rischiato, ma c’é stata un’ ottima risposta. La partita non è stata facile, per fortuna Rui ha parato il rigore. Comunque non guardo alla classifica. Ci sono squadre con rose più importanti” dice Mourinho. Il saluto è su Dybala: “Forse in Coppa ci sarà, sono ottimista. So che è difficile giocare così spesso ma preferisco perché vediamo la strada della finale”