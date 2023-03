Mourinho: “Il nostro merito è stata l’empatia. Abbiamo controllato la partita senza avere il pallone”

José Mourinho ha commentato la vittoria per 2-0 della Roma contro la Real Sociedad. Queste le parole dello Special One.



Si può parlare del portiere che para, i difensori gran lavoro ma non conosco una squadra che fa bene ma non lo fa come squadra. Se non lo fai sei in difficoltà. Quando guardo con la mia squadra dal primo all’ultimo dico che lavorano tutti. Come lavora Paulo dal punto di vista difensivo che è la sua fragilità dice tutto. Tutti gli altri vogliono fare bene sanno i nostri limiti. Abbiamo dei limiti ma li trasformiamo in forza. Bravi i ragazzi, il 2-0 è buono solo se non ne prendiamo 3. Non dico mai dopo l’andata che abbiamo fatto un ottimo risultato”.

Bellissima l’azione del primo gol.