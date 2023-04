Mourinho: “Il Feyenoord non riesce a dimenticare la finale di Conference” – VIDEO

José Mourinho ha parlato ai canali ufficiali della Roma. Il tecnico giallorosso ha presentato la sfida di quest’oggi (ore 18:45) contro il Feyenoord. Al De Kuip, interamente dedicato ai tifosi biancorossi, andrà in scena l’andata dei quarti di Europa League. Di seguito le parole dello Special One.

Sull’Europa League.

È diventata una competizione molto forte, lo era già nei gironi. Dopo, con le squadre arrivate dalla Champions, è diventata più forte. Guardi queste 8 squadre e vedi gente che poteva essere nella Champions.

Quanto è cambiato il Feyenoord?

Non mi piace parlare dell’anno scorso. Il calcio è veloce, ci sono tante partite. Mi dimentico del passato, sembra che loro non riescano a dimenticare quella partita. Per la mia esperienza, sbagliano perché ho perso tante partite: se ogni volta rimango lì a pensarci sono in difficoltà. Sempre meglio guardare al futuro. Non voglio paragonare all’anno scorso perché mi sono dimenticato. Dopo il Torino il focus è diventato il Feyenoord. Sono quasi campioni d’Olanda, è una squadra forte.

Sulla Roma.

Non dimenticare che quando ci sono tante partite facciamo fatica. Non siamo una squadra capace di giocare due competizioni senza problemi. Abbiamo i nostri problemi, però arriviamo da due vittorie in campionato e 6 punti che sono importanti. Solbakken, al di là del fatto che non può giocare in Europa, è un profilo che ci manca. Oltre a Karsdorp siamo a tutti, quindi focus al Feyenoord. Non penso ai prossimi impegni – Feyenoord, Udinese, Feyenoord ed Atalanta – perché altrimenti sarà dura.