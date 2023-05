Mourinho: “I tifosi devono giocare con noi, sia a Budapest che ai confini del mondo” – VIDEO

Dopo il Media Day indetto dall’Uefa, José Mourinho ha rilasciato un’intervista anche ai canali ufficiali della Roma. Queste le parole dello Special One:

Sulla finale.

“È un grande traguardo, una grande soddisfazione. Spero che i nostri tifosi, sia a Budapest che dopo la partita, possano sentire questa gioia di essere là. Vogliamo giocarla, loro devono giocarla con noi, sia a Budapest che a casa o nei confini nel mondo. Se sei romanista devi giocare con noi”.

Il Siviglia è retrocesso dalla Champions.

“È dura. L’anno scorso quando in Conference sono arrivate le squadre retrocesse dall’Europa League è diventata più dura. Quest’anno abbiamo subito trovato il Salisburgo, poi il Leverkusen ed ora il Siviglia. Non dimentichiamo poi il Barcellona e l’Arsenal, che non abbiamo trovato ma che sono squadre di Champions. Percorso duro, con tanti sforzi dei giocatori. Per me è un orgoglio essere con loro. Voglio finire dicendo quello che ho già detto: c’è una partita da giocare e vogliamo giocare. Abbiamo fatto di tutto per essere qui, adesso giochiamo. Facciamo festa fino al primo minuto, quando inizia la partita c’è festa. Vogliamo giocare”.