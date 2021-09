Mourinho: “I primi 35′ quelli con più qualità. Pellegrini? Se ci sono dei meccanismi legali per farlo giocare dobbiamo riuscirci”

José Mourinho, tecnico della Roma, ha parlato dopo la vittoria contro l’Udinese. Queste le sue parole:

MOURINHO A DAZN

Contento della prestazione?

La prossima gara è sempre la più difficile. Però secondo me è possibile che i primi 35 minuti sono stati quelli con più qualità del campionato. Nel secondo siamo stati in controllo ma siamo sempre stati squadra. Non abbiamo avuto nessun problema, la squadra ha saputo chiudere gli spazi e tenere la palla in zone lontane dalla porta. Tre punti importanti.

Come sta Pellegrini?

Non conosco i meccanismi del calcio italiano. Se ci sono dei meccanismi legali per farlo giocare dobbiamo riuscirci. Ho molti dubbi che ci fosse il secondo giallo, non ti posso dire che gioca perché non conosco i meccanismi del calcio italiano.

