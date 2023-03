Mourinho: “I nostri difetti diventati punti di forza”

Corriere della Sera (G. Piacentini) – “Sarà una settimana pericolosa, perché accumuleremo stanchezza e poi ci sarà il derby. Per me è lo stesso che giocare contro il Milan o la Juventus, ma questa città è pericolosa in questo senso“. Mourinho non fa in tempo a godersi la vittoria per 2-0 contro la Real Sociedad, nell’andata degli ottavi di Europa League, che già pensa al futuro.

Lo score casalingo del 2023, tra campionato e coppe, parla di 8 vittorie su 9 partite giocate (unica sconfitta contro la Cremonese), tutte senza subire gol. “È Merito della squadra, si difende di squadra e se non lo fai sei sempre in difficoltà. Quando guardo i miei giocatori, vedo come lavorano tutti, come si sacrifica Dybala dal punto di vista difensivo: facciamo dei nostri limiti la nostra forza, ai miei ragazzi non posso chiedere di più“.