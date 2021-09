Mourinho: “Ho tanti dubbi su come giocherà l’Hellas Verona dato che Tudor è arrivato da poco”

José Mourinho, tecnico della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni a pochi minuti dal fischio d’inizio del match contro il Verona. Queste le sue parole:

MOURINHO A DAZN

“Pazzini non ha mai giocato per me, ma ha aiutato me a vincere il Triplete. Quando ha segnato due gol, l’Inter è andata davanti. È stato importante. L’ho ringraziato per questo”.

Le tue dichiarazioni post CSKA…

Sono stato semplicemente onesto con me stesso. Il modo che ho visto la partita, non abbiamo controllato. Contro una squadra come CSKA era un obbligo controllare la gara per 90 minuti.

Come giocate? Con Pellegrini a sinistra?

Non te lo dico. Ho tanti dubbi io in relazione a come giocherà Hellas. Tudor è arrivato da poco. Loro possono avere gli stessi dubbi che ho io sulla formazione.