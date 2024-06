Josè Mourinho sta per iniziare una nuova avventura al Fenerbahce in Turchia. L’allenatore portoghese è in procinto di firmare un contratto biennale con il club di Edin Dzeko. Lo Special One ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Le sue parole:

“Fenerbahce? Non è ancora fatta, ma ho deciso che andrò lì. Mi piacciono le sfide”.