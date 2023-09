La Repubblica (N. Maurelli) – Codice (giallo)rosso. Neanche il tempo di riabbracciare Dybala che la Roma perde Pellegrini, il quarto titolare infortunato dopo appena tre giornate di campionato: alla Joya e al capitano, costretto ad abbandonare il ritiro della Nazionale per un affaticamento al flessore destro, fanno compagnia i nuovi acquisti Aouar e Renato Sanches.

La speranza è di poterli rivedere tutti in campo dopo la sosta, il 17 settembre all’Olimpico contro l’Empoli. Al rientro a Trigoria, Pellegrini sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti che scioglieranno la riserva sulla sua presenza contro i toscani, fanalino di coda della Serie A con zero punti. Tutto tranne che semplice: nelle prime tre giornate i giallorossi, terzultimi, hanno collezionato appena un punto, frutto del pareggio in casa contro la Salernitana. Poi le sconfitte contro Verona e Milan hanno smorzato la fiamma dei tifosi, ravvivata dall’atterraggio last minute di Lukaku.

Traditi ancora, gli interisti non hanno gradito la nuova destinazione del bomber belga: “Infame”, recita lo striscione affisso ieri in zona Olimpico. Mourinho, in ogni caso, potrà finalmente godersi il tanto agognato centravanti, supportato da un Belotti ritrovato — 2 reti in 3 partite — dopo l’annata senza gol in campionato.

Il mercato ha cambiato anche il centrocampo: a Matic sono subentrati Paredes, Aouar e Sanches. La sensazione, tuttavia, è che manchi la tenuta fisica: 50 le partite saltate in tre lo scorso anno nei rispettivi campionati. Anche Lukaku, che in estate non si è allenato con la prima squadra del Chelsea, non può essere spremuto sin da subito. Alla fragilità si aggiungono i guai in difesa: di Ndicka, l’erede di Ibanez, nessuna traccia e sulla fascia destra Kristensen sembra aver già perso il posto da titolare. Tocca a Mou risollevare la sua terza Roma dalle ceneri.