Mourinho: “Gini in condizione ci dà più opzioni. Partita difficile per noi”

Josè Mourinho ha parlato nel prepartita della sfida contro la Cremonese. Queste le sue parole a Dazn:

Prima da titolare per Wijnaldum: si alza il livello?

Con Gini in condizione di giocare già una parte importante della partita ci dà più opzioni, soprattutto in una fase di campionato in cui c’è anche l’ottavo di Europa League.

La gara di Coppa Italia ricorda che la partita di oggi nasconde tante insidie?

Non solo, anche l’andata in campionato e l’analisi che abbiamo fatto. Hanno sempre la possibilità di mettere in discussione il risultato, non hanno magari ancora trovato quello che meritavano. Partita difficile.

Ha fatto fatica a scegliere l’attaccante? Penso non ci sia una limitazione dal punto di vista fisico, ma magari motivazionale sì.

E’ importante che Abraham possa giocare, è una possibilità. Preferisco però entrare in campo con giocatori al top della condizione. Così è meglio