Il Messaggero (S. Carina) – Dopo il ko di Bologna e la vittoria dell’Atalanta contro la Salernitana di lunedì, la Roma è scivolata all‘ottavo posto. Nella passata stagione, a questo punto del torneo, era quinta, aveva ottenuto 5 punti in più e perso una partita in meno. Per carità, la quarta piazza è distante appena tre lunghezze ma il fatto che davanti ci siano quattro squadre (sette considerando anche le prime tre), a Trigoria non lascia dormire sonni tranquilli. Come il calendario che da qui a metà gennaio vedrà i giallorossi affrontare in campionato il Napoli, la Juventus, l’Atalanta e il Milan, con l’intermezzo da dentro o fuori in Coppa Italia con la Cremonese e presumibilmente con la Lazio, il prossimo 9 gennaio. Sei gare in 22 giorni: a metà gennaio il quadro sul futuro di José sarà più nitido. Se non tituli, servono punti. Il più possibile.